Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о возможном назначении Жозе Моуринью на пост наставника «Реала».

«Если он вернется в "Реал", я буду за него искренне рад. Он способен выполнить ту работу, которую всегда выполнял в клубах, где уже работал. Сейчас мадридцам нужны перестройка и замена старого поколения. За последние годы клуб потерял ряд ключевых игроков: Каземиро, Тони Крооса, Луку Модрича, Карима Бензема. Атмосфера внутри команды очень важна — её создают игроки с сильным характером, яркой индивидуальностью и лидерскими качествами. Поэтому "Реалу" потребуется время, чтобы вернуть ту атмосферу, которая приносила клубу успехи. Проблема не только в техническом уровне футболистов: для достижения результатов необходимо ещё и правильно выстроить баланс», — приводит слова Анчелотти The Athletic.

В настоящий момент тренером «Реала» является Альваро Арбелоа, а Моуринью трудится в «Бенфике».

Напомним, что «Реал» по итогам сезона остался без трофеев, став вторым в чемпионате и вылетев из Кубка Испании и Лиги чемпионов.