Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как долго будет работать в команде из Калининграда.

«У меня нет момент какой-то временной отметки своей работы.  Подписывая контракт, я всегда думаю о том, что отработаю контракт до конца.  По каким-то причинам, когда происходит разрыв контракта, я анализирую по каким причинам это происходит: недоработка моего тренерского штаба, недовольством материально-технической базой клуба, несоответствие материальных возможностей, амбиций или задачам, которые ставятся.  Иногда это форм-мажорные ситуации.  Во-первых, я считаю, что два с половиной года для современного тренера — это серьёзный срок.  В этом году зимой у меня были достаточно серьёзные предложения.  Я хочу работать в клубе, который борется за первые места.  Я не скрываю этого.  Но "Балтика" — это тот проект, который может через какое-то время, не длинное, претендовать на это — борьба за первое место и трофеи.  Я надеялся, что это уже будет в этом году.  Немножко переоценили свои возможности.  Поэтому я все свои силы сегодня отдаю, как это было до этого в любом другом клубе.  Любое соревнование, в котором мы участвуем — это соревнование за трофей.  Кубок открытия, Кубок закрытия, Кубок чемпионов, любое соревнование — мы должны претендовать, чтобы выиграть.

Сейчас со своими тренерами разговариваем, к отпуску готовятся.  Я говорю: "Ты едешь туда, ты — туда, ты даёшь задание такое".  Мы хотим купить систему, потому что нас отключили от всех систем европейских.  Мы должны дать задание футболистам.  У нас индивидуальной работы очень много.  Я доверяю игрокам.  Мы не делаем какие-то втягивающие тренировки.  Они должны прийти с 19 дневного отпуска, где девять дней они должны провести фиксированные тренировки.  Я хочу контролировать.  Контролировать не для того, чтобы знать сколько он сделал или не доделал.  А для того, чтобы та нагрузка, которая даётся, а у нас она запредельная, не травмировала игроков», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

В настоящий момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.