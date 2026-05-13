«Атлетико» одолел «Осасуну» (2:1) в матче 36-го тура испанской Примеры.
В составе «матрасников» голы записали на свой счет Адемола Лукман на 15-й минуте с пенальти и Александр Сёрлот на 71-й минуте.
Единственный гол у «Осасуны» забил Энрике Барха на 90+1-й минуте.
Результат матча
ОсасунаПамплона1:2АтлетикоМадрид
0:1 Адемола Лукман 15' пен. 0:2 Александр Сёрлот 71' 1:2 Энрике Барха 90+1'
Осасуна: Айтор Фернандес, Валентен Розье, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Хавьер Галан (Абель Бретонес 60'), Хон Монкайола, Лукас Торро (Аймар Орос 72'), Рубен Гарсия (Рауль Гарсия 60'), Мойсес Гомес (Асьер Осамбела 72'), Рауль Моро (Энрике Барха 37'), Анте Будимир
Атлетико: Хуан Муссо, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Обед Варгас, Коке, Родриго Мендоса (Робен Ле Норман 18'), Тьяго Альмада (Александр Сёрлот 46'), Маркос Льоренте, Адемола Лукман (Клеман Лангле 82'), Антуан Гризманн
Жёлтые карточки: Хавьер Галан 14', Рубен Гарсия 30', Анте Будимир 45+9', Энрике Барха 57', Алехандро Катена 85' — Маркос Льоренте 52', Коке 57', Марк Пубиль 59', Робен Ле Норман 85'
Красная карточка: Маркос Льоренте 79' (Атлетико)
После этого матча «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 66-ю очками в активе. «Осасуна» — на 11-й строчке с 42 баллами.