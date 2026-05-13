Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль опроверг разговоры о том, что будет лоббировать чью‑то кандидатуру на пост президента футбольного клуба «Реал Мадрид».

«Я читал сообщения, связывающие меня с возможными кандидатурами на пост президента "Реала". Хочу уточнить, что эти сообщения не соответствуют действительности», — написал Надаль в своих соцсетях.

Ранее действующий президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что намерен досрочно провести выборы на пост главы «сливочных», и он сам в них примет участие. Некоторые СМИ сообщили, что в числе его конкурентов будет Энрике Рикельме, которого поддержит Рафаэль Надаль.