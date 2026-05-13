Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался об игре команды во второй части текущего сезона.
«Сложно подводить итоги. На самом деле мы провели хорошую первую часть чемпионата как команда, да и я лично. Много было хороших моментов, я закрепился в основном составе, получал новые вызовы, достаточно увереннее стал себя ощущать. Но если говорить про вторую часть сезона, у меня была травма, поэтому она получилась не совсем удачная как для меня, так и для всей команды. У нас нет людей, которые были бы довольны, как прошла вторая часть чемпионата в нашем исполнении. Будем думать, разбираться, работать и трудиться», — цитирует Лукина «Матч ТВ».
ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице и за тур до финиша чемпионата лишился шансов на медали.