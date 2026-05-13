Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес не примет участия в ЧМ-2026 в составе сборной Уругвая. Об этом сообщил инсайдер Родри Васкес.

Луис Суарес globallookpress.com

По информации источника, 39-летний форвард не был включён даже в расширенный список игроков национальной команды на предстоящий мундиаль. При этом ранее Суарес допускал возможность возвращения в сборную, если команде понадобится его помощь.

Напомним, в сентябре 2024 года уругвайский нападающий официально объявил о завершении международной карьеры. Тем не менее недавно в одном из интервью Суарес заявил, что готов рассмотреть вариант возвращения ради участия в чемпионате мира.

В нынешнем сезоне МЛС опытный форвард провёл за «Интер Майами» восемь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.