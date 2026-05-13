«ПСЖ» обыграл на чужом поле «Ланс» в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 — 2:0.
Первый гол в матче забил Хвича Кварацхелия на 29-й минуте встречи. Ибраима Мбайе удвоил преимущество гостей и установил окончательный счет.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел весь матч в стартовом составе и сыграл «на ноль».
Результат матча
ЛансЛанс0:1ПСЖПариж
0:1 Хвича Кварацхелия 29'
Ланс: Робин Риссер, Самсон Байду (Киллиан Антонио 60'), Маланг Сарр, Рубен Агилар (Андрия Булатович 85'), Матьё Юдоль, Адриен Томассон, Мамаду Сангаре, Абдалла Сима (Флорьян Сотока 85'), Уэсли Саид (Флорьян Товен 60'), Одсонн Эдуард (Аллан Сент-Максимен 61'), Ismaelo Ganiou
ПСЖ: Педро Фернандес, Матвей Сафонов, Лукас Эрнандес (Фабиан Руис 61'), Лукас Бералдо, Илья Забарный, Хвича Кварацхелия (Гонсалу Рамуш 72'), Усман Дембеле (Dimitri Lucea 76'), Жоау Невеш (Ибраим Мбайе 76'), Дезире Дуэ, Сенни Меюлю, Брэдли Баркола (Витор Феррейра 46')
Жёлтая карточка: Илья Забарный 45' (ПСЖ)
«ПСЖ» набрал 76 очков и стал недосягаем для «Ланса» с его 67 баллами в борьбе за чемпионство за тур до финиша. Таким образом, парижане стали в пятый раз подряд чемпионами Франции.