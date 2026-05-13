«ПСЖ» набрал 76 очков и стал недосягаем для «Ланса» с его 67 баллами в борьбе за чемпионство за тур до финиша. Таким образом, парижане стали в пятый раз подряд чемпионами Франции.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел весь матч в стартовом составе и сыграл «на ноль».

Первый гол в матче забил Хвича Кварацхелия на 29-й минуте встречи. Ибраима Мбайе удвоил преимущество гостей и установил окончательный счет.

«ПСЖ» обыграл на чужом поле «Ланс» в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 — 2:0.

