Бывший футболист «Реала» Тони Кроос оценил результаты мадридского клуба в текущем сезоне.

«Два сезона без побед неприемлемы для "Реала", точка. Результат на поле обусловлен плохой внутренней динамикой. Возможно, игроки "Реала" были мотивированы на победу в "эль класико", но этого оказалось недостаточно. Исход был предрешён. Думаю, они бы с радостью приняли этот результат ещё до начала матча. Второй тайм был более сбалансированным, но забить не удалось.

Игроки "Барселоны", причастные к победе, Дани Ольмо и Ферран Торрес, возможно, не вышли бы в стартовом составе, если бы все остальные футболисты были доступны. Но имена в данном случае не имеют большого значения, потому что у "Барселоны" есть хорошо отработанные игровые планы и движения, сформированные на тренировках», — приводит слова Крооса Footmercato.

Напомним, что «Реал» по итогам сезона остался без трофеев, став вторым в чемпионате и вылетев из Кубка Испании и Лиги чемпионов.