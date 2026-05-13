Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль и форвард «Комо» Альваро Мората не войдут в состав сборной Испании на ЧМ-2026.

Дани Карвахаль globallookpress.com

Как сообщает AS, оба опытных футболиста не будут включены даже в расширенный список национальной команды, который насчитывает 55 игроков. Главный тренер Луис де ла Фуэнте в течение сезона наблюдал за их формой, однако остался не впечатлён уровнем выступлений.

Дополнительным фактором стали частые травмы игроков по ходу сезона, которые также повлияли на решение штаба.

Окончательный состав сборной Испании планируется объявить 26 мая.

На мировом первенстве испанцы сыграют в группе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.