Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался об игре команды под руководством Дмитрия Игдисамова.

Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«Команда играет плохо. Можно не подготовить команду физически, но команда две игры проваливает тактически. А тактическую подготовку можно за неделю сделать, проводя методические занятия и тренировки. Поэтому ЦСКА не просто так ищет нового тренера. И разговоры ходят, что есть какие‑то кандидаты. Поэтому здесь все логично», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице и за тур до финиша чемпионата лишился шансов на медали.

Армейцы под руководством Игдисамова уступили «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов Кубка России и одержали волевую победу над «Пари НН» (2:1) в 29-м туре РПЛ, проигрывая к 88-й минуте.