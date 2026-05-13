Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался об игре команды под руководством Дмитрия Игдисамова.

Дмитрий Игдисамов

«Команда играет плохо.  Можно не подготовить команду физически, но команда две игры проваливает тактически.  А тактическую подготовку можно за неделю сделать, проводя методические занятия и тренировки.  Поэтому ЦСКА не просто так ищет нового тренера.  И разговоры ходят, что есть какие‑то кандидаты.  Поэтому здесь все логично», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице и за тур до финиша чемпионата лишился шансов на медали.

Армейцы под руководством Игдисамова уступили «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов Кубка России и одержали волевую победу над «Пари НН» (2:1) в 29-м туре РПЛ, проигрывая к 88-й минуте.