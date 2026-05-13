Полузащитник «Монако» Александр Головин планирует продолжить карьеру в своем клубе.

Александр Головин globallookpress.com

«Саша очень важен для "Монако", руководства и болельщиков клуба. У него длительный контракт с "Монако". Он все сделает, чтобы команда в следующем сезоне попала в Лигу чемпионов, сосредоточится на этом, — сказал агент игрока Александр Клюев "Матч ТВ".

После того как в 33‑м туре Лиги 1 "Монако" проиграл "Лиллю" со счётом 0:1, стало известно, что монегаски не примут участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

За "Монако" 29‑летний россиянин играет с 2018 года, а контракт заканчивается в 2029 году. В этом сезоне Головин сыграл 35 матчей, забил 5 мячей и отметился 6 ассистами.