«Эспаньол» на своем поле обыграл «Атлетиком» в матче 36-го Ла Лиги — 2:0.
Первый гол в матче забил Пере Милья на 69-й минуте встречи. В компенсированное время Кике Гарсия установил окончательный счет в этой встрече.
Результат матча
ЭспаньолБарселона1:0АтлетикБильбао
1:0 Пере Милья 69'
Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали, Клеменс Ридель, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Урко Гонсалес (Шарль Пикель 90'), Поль Лосано, Эдуардо Экспозито (Рамон Терратс 84'), Роберто Фернандес (Кевин Гарсиа 83'), Рубен Санчес (Пере Милья 63'), Антониу Рока (Жофре Каррерас 63')
Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро, Эмерик Лапорт, Даниэль Вивиан (Йерай Альварес 46'), Хесус Аресо (Андони Горосабель 71'), Роберт Наварро, Унаи Гомес (Николас Серрано 78'), Алехандро Рего, Иньиго Руис де Галарета (Горка Гурусета 63'), Иньяки Уильямс (Микель Хаурегисар 63'), Алехандро Беренгер
«Эспаньол» поднялся на 14-е место в Ла Лиге, набрав 42 очка. «Атлетик» остался на девятой строчке в турнирной таблице с 44 баллами.