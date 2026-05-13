«Эспаньол» на своем поле обыграл «Атлетиком» в матче 36-го Ла Лиги — 2:0.

Первый гол в матче забил Пере Милья на 69-й минуте встречи. В компенсированное время Кике Гарсия установил окончательный счет в этой встрече.

Результат матча Эспаньол Барселона 1:0 Атлетик Бильбао 1:0 Пере Милья 69' Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали, Клеменс Ридель, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Урко Гонсалес ( Шарль Пикель 90' ), Поль Лосано, Эдуардо Экспозито ( Рамон Терратс 84' ), Роберто Фернандес ( Кевин Гарсиа 83' ), Рубен Санчес ( Пере Милья 63' ), Антониу Рока ( Жофре Каррерас 63' ) Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро, Эмерик Лапорт, Даниэль Вивиан ( Йерай Альварес 46' ), Хесус Аресо ( Андони Горосабель 71' ), Роберт Наварро, Унаи Гомес ( Николас Серрано 78' ), Алехандро Рего, Иньиго Руис де Галарета ( Горка Гурусета 63' ), Иньяки Уильямс ( Микель Хаурегисар 63' ), Алехандро Беренгер

Статистика матча 4 Удары в створ 4 5 Удары мимо 4 64 Владение мячом 36 8 Угловые удары 9 4 Офсайды 2 7 Фолы 13

«Эспаньол» поднялся на 14-е место в Ла Лиге, набрав 42 очка. «Атлетик» остался на девятой строчке в турнирной таблице с 44 баллами.