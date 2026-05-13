Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от финала Кубка Италии против «Лацио», отметив особенности повторной встречи с одним и тем же соперником за короткий промежуток времени.

Ранее миланский клуб обыграл римлян в Серии А со счётом 3:0.

«Это будут две совершенно разные игры. Есть и минусы в том, чтобы дважды подряд играть против одного и того же соперника. Некоторые могут подумать, что субботний матч был лёгким, но "Лацио" выйдет на финал с дополнительной мотивацией.

Мы должны сохранять скромность и правильный настрой. При этом важно помнить, что мы заслужили скудетто и выход в финал Кубка Италии и хотим подтвердить это», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».