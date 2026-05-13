Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«У нас все команды играют посредственно. Я бы не говорил, что "Зенит" чем-то выделяется в этом плане. Все команды проигрывали непонятно кому и чудом выигрывали. А в конце сезона, когда нужно было проявить характер, "Краснодару" не хватило сил и класса.

Их защитники чудили полсезона, это всё сказывалось. У нас нет команды, которая бы мощно играла на протяжении всего сезона. "Зенит" не опускал руки, ждал и преследовал "Краснодар" в чемпионской гонке. И добился осечки соперника», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

За тур до финиша «Зенит» с 65 очками лидирует в РПЛ, «Краснодар» с 63 баллами занимает второе место.