Нападающий «Шабаб Аль-Ахли» Сердар Азмун готов рассмотреть предложение из России, об этом сообщил его агент Мехди Хагитали.

«Сердар всегда рад вернуться в Россию! Возвращение этим летом, конечно, возможно. Если поступит хорошее предложение от клуба из РПЛ, то мы его рассмотрим. На данный момент конкретных предложений по Азмуну нет, но он всегда был интересен российским клубам», — цитирует Хагитали Sport24.

В России Азмун выступал за «Зенит», «Рубин» и «Ростов». В текущем сезоне Азмун отметился 3 голами и 2 ассистами в 14 матчах за свой клуб.