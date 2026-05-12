Некоторые авторитетные игроки мадридского «Реала» выступают за продажу полузащитника и капитана команды Федерико Вальверде летом следующего года. Об этом рассказал журналист Рамон Альварес де Мон.

Руководство «сливочных», по информации источника, рассматривает вопрос о продаже уругвайского футболиста с большой осторожностью из-за его значимости для клуба и команды.

Инцидент произошел 7 мая во время тренировки. Между Вальверде и полузащитником Тчуамени возник конфликт, который перерос в драку в раздевалке. В результате уругваец получил рассечение головы и был госпитализирован. Оба футболиста были оштрафованы на 500 тысяч евро.