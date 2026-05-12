«Ливерпуль» определился с одним из главных кандидатов на замену Мохамеду Салаху, который, как ожидается, покинет клуб по окончании сезона.

Как сообщает L'Equipe, мерсисайдцы проявляют серьёзный интерес к полузащитнику «Монако» Магнесу Аклиушу. Руководство английского клуба рассматривает 24-летнего француза в качестве потенциального преемника египетского форварда и планирует попытаться оформить трансфер уже ближайшим летом.

При этом «Ливерпулю» предстоит выдержать конкуренцию за игрока. В услугах Аклиуша также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». По оценкам специалистов, стоимость футболиста составляет около 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек провёл за «Монако» 30 матчей. На его счету шесть забитых мячей и шесть результативных передач.