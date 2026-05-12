Форвард «Локомотива» Александр Руденко высказался о том, как он провел свой дебютный сезон за железнодорожников.

«Локомотив»
«Локомотив» globallookpress.com

«Это мой первый сезон в клубе, спасибо, что болельщики поддерживают меня.  Хотелось бы больше забивать и отдавать, но в целом, нормально.  Оцениваю свою игру в этом сезоне на семь из десяти.

Что нам нужно для трофея в следующем году?  У нас все хорошо, в принципе.  Надо просто не раздавать очки командам из нижней части таблицы», — цитирует Руденко «СЭ».

В нынешнем сезоне Руденко отыграл 37 матчей за московскую команду, забил семь мячей и сделал пять ассистов.