Форвард «Локомотива» Александр Руденко высказался о том, как он провел свой дебютный сезон за железнодорожников.

«Это мой первый сезон в клубе, спасибо, что болельщики поддерживают меня. Хотелось бы больше забивать и отдавать, но в целом, нормально. Оцениваю свою игру в этом сезоне на семь из десяти.

Что нам нужно для трофея в следующем году? У нас все хорошо, в принципе. Надо просто не раздавать очки командам из нижней части таблицы», — цитирует Руденко «СЭ».

В нынешнем сезоне Руденко отыграл 37 матчей за московскую команду, забил семь мячей и сделал пять ассистов.