Президент «Реала» Флорентино Перес на собранной им пресс‑конференции сообщил, что пока не собирается подавать в отставку, а хочет проведения новых выборов.

Флорентино Перес globallookpress.com

«Простите, но я не ухожу в отставку. Я требую новых выборов. Создана абсурдная ситуация против "Реала" и меня лично. Они пользуются этой ситуацией, чтобы напасть на меня. Некоторые говорят, что я болен и у меня рак. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить людей, которые беспокоятся обо мне. Я всё ещё президент клуба и моей компании, которая имеет оборот в 50 миллиардов в год. Они не смогут меня запугать, а лишь дают мне энергию», — сказал Перес во время своего выступления.

«Сливочные» второй год остаются без завоёванных трофеев. В Примере команда финишировала второй, а в Лиге чемпионов выбыла на стадии четвертьфинала. 79‑летний Перес является бессменным президентом «Реала» с 2009 года; также у него был ещё и первый срок (2000–2006). Его полномочия истекают в 2029 году.