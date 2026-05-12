Президент «Реала» Флорентино Перес на собранной им пресс‑конференции сообщил, что пока не собирается подавать в отставку, а хочет проведения новых выборов.

Флорентино Перес globallookpress.com

«Простите, но я не ухожу в отставку.  Я требую новых выборов.  Создана абсурдная ситуация против "Реала" и меня лично.  Они пользуются этой ситуацией, чтобы напасть на меня.  Некоторые говорят, что я болен и у меня рак.  Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить людей, которые беспокоятся обо мне.  Я всё ещё президент клуба и моей компании, которая имеет оборот в 50 миллиардов в год.  Они не смогут меня запугать, а лишь дают мне энергию», — сказал Перес во время своего выступления.

«Сливочные» второй год остаются без завоёванных трофеев.  В Примере команда финишировала второй, а в Лиге чемпионов выбыла на стадии четвертьфинала. 79‑летний Перес является бессменным президентом «Реала» с 2009 года; также у него был ещё и первый срок (2000–2006).  Его полномочия истекают в 2029 году.