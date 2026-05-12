Президент «Реала» Флорентино Перес отказался отвечать на вопрос о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «сливочных».

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Мы собираемся пригласить Жозе Моуринью?  Мы пока не на том этапе.  Они хотят забрать у нас мадридский "Реал", но мы хотим, чтобы он принадлежал сосьос.

Ситуация Арбелоа с игроками?  Я не собираюсь говорить о спортивной стороне вопроса.  Я намерен объявить о новых выборах, которые пойдут на благо "Реала".  Некоторые люди или журналисты хотят помешать этому», — сказал Перес на пресс-конференции.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» официально объявит о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера на следующей неделе.  Сейчас специалист возглавляет «Бенфику».