Президент «Реала» Флорентино Перес отказался отвечать на вопрос о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «сливочных».

«Мы собираемся пригласить Жозе Моуринью? Мы пока не на том этапе. Они хотят забрать у нас мадридский "Реал", но мы хотим, чтобы он принадлежал сосьос.

Ситуация Арбелоа с игроками? Я не собираюсь говорить о спортивной стороне вопроса. Я намерен объявить о новых выборах, которые пойдут на благо "Реала". Некоторые люди или журналисты хотят помешать этому», — сказал Перес на пресс-конференции.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» официально объявит о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера на следующей неделе. Сейчас специалист возглавляет «Бенфику».