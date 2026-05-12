Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после поражения своей команды в домашнем матче 36-го тура Серии А против «Болоньи».

Неаполитанцы уступили со счётом 2:3, пропустив решающий мяч уже в компенсированное время. Автором победного гола гостей стал Джонатан Роу.

По словам Конте, команда не должна зацикливаться на этой неудаче и обязана сосредоточиться на концовке сезона.

«В целом всё в порядке. Сейчас важно восстановиться и сразу смотреть вперёд, потому что впереди ещё два матча, в которых нужно добыть путёвку в Лигу чемпионов. Меня не разочаровало качество игры — у команды были настрой, энергия и желание бороться. Но иногда обстоятельства складываются против тебя», — приводит слова специалиста La Gazzetta dello Sport.

За два тура до завершения чемпионата Италии «Наполи» располагается на второй строчке турнирной таблицы.