Известный в прошлом защитник, а ныне спортивный директор «Марселя» Меди Бенатья попал в сферу интересов саудовского «Аль‑Иттихада», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Меди Бенатья globallookpress.com

По данным источника, Бенатья имел разговор с руководством саудовского клуба, и разговоры прошли довольно успешно.

Нынешний спортивный директор «Аль‑Иттихада» Рамон Планес хочет вернуться в Европу и покинет клуб по окончании сезона.

39-летний Бенатья стал спортивным директором «Марселя» в 2023 году, и к нему много претензий в этом сезоне со стороны болельщиков. Сейчас команда идёт шестой в Лиге 1 с 56 очками за тур до конца чемпионата.