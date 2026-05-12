«Барселона» на официальном сайте опубликовала заявление после высказывания президента «Реала» Флорентина Переса о деле Негрейры.

«В связи с пресс-конференцией, созванной президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом, сообщаем, что наш юридический отдел внимательно изучает его заявления и обвинения.

На текущий момент они анализируются, дальнейшие шаги оцениваются. Мы предоставим дополнительную информацию о нашей позиции и любых принятых решениях, когда это будет уместно», — написано в заявлении каталонского клуба.

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что направит досье в УЕФА о деле Негрейры.