Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о материалах по делу Негрейры, которые будут направлены в УЕФА.

«Мы готовим 600-страничное досье, которое я направлю в УЕФА. Таких прецедентов в мире футбола еще не было.

Глава Технического комитета судей говорит, что нам надо про это забыть. Но как мы можем забыть?

Члены "Реала" поддерживают меня в борьбе против Негрейры и остальных. Не всегда страдает только "Реал" — другие тоже. "Барселона" всегда извлекает выгоду. Давайте посмотрим, вмешается ли УЕФА — а он обязательно вмешается. Не может быть такого, что клуб находился под подозрением в коррупции, которая оплачивалась на протяжении 20 лет. Посмотрим, чем это закончится в уголовном и в спортивном плане со стороны УЕФА. И увидим, что будет дальше.

Я здесь не для того, чтобы арбитры становились богаче за счет Барселоны», — сказал Перес Marca.

Ранее президент «Реала» заявил, что СМИ начали спланированную акцию по дискредитации клуба после поражения от «Барселоны».