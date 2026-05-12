Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес уверен, что СМИ начали спланированную акцию по дискредитации клуба после поражения от «Барселоны» в 35‑м туре Примеры со счётом 0:2.

Флорентино Перес
Флорентино Перес globallookpress.com

Это поражение поставило крест на амбициях «королевского клуба» завоевать золотые медали в этом сезоне.  За три тура до конца чемпионата Испании «Барселона» стала победителем первенства.

«Мадридский "Реал" — самый дорогой клуб в мире, с самыми высокими доходами и самым сильным брендом в мире футбола.  Почему журналисты стремятся атаковать самый известный клуб в мире? "Реал" Мадрид — это выигрыш для всех и драгоценное сокровище в мире футбола.

У нас также самый дорогой состав в мире, по данным Transfermarkt.  Мы достигли того, чего не достиг никто другой.  Но теперь они хотят нас уничтожить, потому что мы не победили "Барселону" в последнем матче.  Это спланированная кампания», — сказал Перес на пресс-конференции.