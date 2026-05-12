Приоритетной целью французского «ПСЖ» на летнее трансферное окно станет подписание элитного забивного нападающего.

По данным издания The Touchline, под первым номером в шорт‑листе парижан сейчас идёт форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес.

За 26‑летнего аргентинца «ПСЖ» сейчас готов отдать около 150 млн евро. Раньше интерес к нему проявляла «Барселона».

Всего в этом сезоне Альварес сыграл 49 матчей за «матрасников», забил 20 мячей и сделал 9 ассистов. Контракт аргентинца с мадридцами действует до 2030 года.