Тренер «Динамо» Юрий Жирков подвел итог матча против «Краснодара» (2:1).

«Нам сегодня было очень важно победить и прервать серию неудач в матчах с "Краснодаром". Можно сказать, что вернули долг этой команде. Хочу поздравить всех болельщиков "Динамо" с победой. Андрей Лунев сегодня сыграл великолепно. Он показал уровень, на котором и должен играть», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».

«Краснодар» не смог вернуться на первое место. Подопечные Мурада Мусаева (63 очка) идут вторыми с отставанием в два очка от первого «Зенита». «Динамо» с 42 баллами занимает восьмое место.