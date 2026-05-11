Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил результаты железнодорожников в последние годы, отметив, что у команды стало больше болельщиков. 11 мая специалист празднует 79-летие.

«Самое приятное для меня, и в день рождения тоже, когда отмечают самое большое моё достижение, которое есть и в "Локомотиве", и вообще, — это болельщики. И старые, которые всегда приходили с радостью, и новые, которые появились в последнее время.

За "Локомотив" стало болеть большое количество людей — это моё главное достижение», — цитирует Семина пресс-служба «Локомотива».

После 29 туров железнодорожники идут третьими в чемпионате России-2025/26, набрав 53 очка.