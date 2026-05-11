УЕФА определил судей для финальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Франсуа Летексье globallookpress.com

Финальную игру Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Фрайбургом», которая состоится 20 мая, будет обслуживать бригада арбитров во главе с французским судьей Франсуа Летексье. Помогать ему будут соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. В роли резервного судьи выступит испанец Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Финал Лиги конференций между «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано», запланированный на 27 мая, будет обслуживать итальянский арбитр Маурицио Мариани. Его ассистентами станут Даниэле Биндони и Альберто Тегони. Резервным судьей на эту игру назначен швед Гленн Нюберг.