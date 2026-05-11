Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд высказался о поступке главного тренера сине-гранатовых Ханса-Дитера Флика, который решил остаться с командой после смерти своего отца.

После победы над мадридским «Реалом» со счётом 2:0, которая принесла каталонцам досрочное чемпионство, английский форвард отметил силу характера немецкого специалиста. По словам Рашфорда, Флик в тяжёлый для себя момент поддержал коллектив.

«Он показал свой характер, оставаясь здесь, с командой, в очень трудный момент. Для нас было очень важно выложиться на поле на все сто. Я желаю ему и его семье всего наилучшего», — цитирует Рашфорда BBC.

Напомним, отец Ханса-Дитера Флика ушёл из жизни утром 10 мая. Несмотря на семейную трагедию, наставник «Барселоны» не стал пропускать встречу с мадридским «Реалом».