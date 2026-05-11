Комментатор Геннадий Орлов высказался про победу «Зенита» над «Сочи» (2:1) в 29-м туре РПЛ. Встреча состоялась 10 мая в Санкт-Петербурге.

«Удивительный, конечно, получился матч. Ведь поначалу игра "Зениту" явно давалась. Хозяева с хорошим настроем вышли на поле, создавали моменты. Глушенков попал в штангу, затем заработал пенальти. Казалось бы, вот она, прекрасная возможность открыть счет. Но зачем Луис Энрике решил бить верхом?! Непонятно. Он же техничный исполнитель, мог спокойно уложить мяч в угол низом.

Глушенков, безусловно, играл с желанием. Искал варианты. Отдал отличный голевой пас Луису Энрике, сам пытался забить. Не спорю, в нынешнем сезоне он помог "Зениту". Но лидером команды так и не стал.

Соболев? К нему у меня всегда была только одна претензия. Мастерство... Старание старанием, но еще же должна быть и техническая составляющая», — сказал Орлов «СЭ».