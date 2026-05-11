Комментатор Геннадий Орлов высказался про победу «Зенита» над «Сочи» (2:1) в 29-м туре РПЛ.  Встреча состоялась 10 мая в Санкт-Петербурге.

Александр Соболев

«Удивительный, конечно, получился матч.  Ведь поначалу игра "Зениту" явно давалась.  Хозяева с хорошим настроем вышли на поле, создавали моменты.  Глушенков попал в штангу, затем заработал пенальти.  Казалось бы, вот она, прекрасная возможность открыть счет.  Но зачем Луис Энрике решил бить верхом?!  Непонятно.  Он же техничный исполнитель, мог спокойно уложить мяч в угол низом.

Глушенков, безусловно, играл с желанием.  Искал варианты.  Отдал отличный голевой пас Луису Энрике, сам пытался забить.  Не спорю, в нынешнем сезоне он помог "Зениту".  Но лидером команды так и не стал.

Соболев?  К нему у меня всегда была только одна претензия.  Мастерство...  Старание старанием, но еще же должна быть и техническая составляющая», — сказал Орлов «СЭ».