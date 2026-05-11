Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков отметил, что он ощущал во время церемонии чествования по случаю завершения его карьеры.

10 мая «Зенит» дома одолел «Сочи» со счетом 2:1, а Кержаков остался в запасе.

«Нахлынуло, конечно. Я в принципе человек достаточно сентиментальный. Думал, что сдержусь. Ведь если и пускаю слезу, то дома, чтобы никто не видел. А тут не сдержался.

Знал ли я, что меня будут качать? Вообще нет. Всю игру думал о том, чтобы мы победили», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

В 30-м туре РПЛ подопечные Сергея Семака 17 мая встретятся на выезде с «Ростовом».