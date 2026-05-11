Экс-президент «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

«В концовке сезона всё в руках "Краснодара". Надо смотреть, как сыграют с "Динамо". Это будет тяжелейшая игра. Настрой будет серьёзным. "Краснодару" будет нелегко, но всё в руках игроков. Кордоба может решить исход встречи. Так что всё зависит от того, как команда сыграет последние матчи. Если возьмут максимум очков, чемпионство не отпустят», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Встреча между командами состоится сегодня, 11 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча — в 20:00 мск.