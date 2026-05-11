Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал эпизод с конфликтом с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

Испанский футболист заявил, что бразильский форвард в течение всего матча активно спорил и высказывался так, будто у «Реала» сохраняются шансы изменить ход встречи. По словам Гави, после финального свистка он напомнил сопернику итоговый результат.

Футболист «Барселоны» также признался, что в резкой форме обратился к Винисиусу, попросив его прекратить разговоры.

«Я сказал ему, чтобы он закрыл свой рот. Вот и всё», — цитирует Гави AS.

Напомним, матч завершился победой каталонского клуба со счётом 2:0. Голами отметились Маркус Рашфорд и Ферран Торрес. Эта победа позволила «Барселоне» досрочно оформить чемпионство в Ла Лиге, тогда как «Реал» завершает сезон без завоёванных трофеев.