Защитник «Локомотива» Лукас Фассон заявил, что не хочет менять команду и намерен остаться в московском клубе.

Текущее соглашение с игроком рассчитано до лета.

«Я очень надеюсь, что мы с руководством всё-таки придём к соглашению и я смогу продлить контракт с "Локомотивом".

Мне здесь очень нравится, я всем доволен и готов остаться», — сказал Фассон «Чемпионату».

«Локомотив» в воскресенье дома обыграл «Балтику» со счетом 1:0. После 29 туров московская команда находится на третьем месте в таблице РПЛ.