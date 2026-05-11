Защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался о своем будущем в московской команде.

Лукас Фассон globallookpress.com

«Будет грустно, если матч с "Балтикой" станет моим последним на "РЖД Арене". Переговоры продолжаются. Не могу сказать, что эта игра — последняя. Сложности в переговорах? Они всегда идут непросто, вы сами это знаете. Была информация в прессе, что я якобы запросил космическую сумму — это вранье. Она была намного скромнее. Пытаемся найти общее решение», — цитирует Фассона «Спорт-Экспресс».

Контракт Фассона с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона. В текущем сезоне на его счету 33 матча во всех турнирах, 2 гола и 3 результативные передачи.