Защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался о своем будущем в московской команде.

«Будет грустно, если матч с "Балтикой" станет моим последним на "РЖД Арене".  Переговоры продолжаются.  Не могу сказать, что эта игра — последняя.  Сложности в переговорах?  Они всегда идут непросто, вы сами это знаете.  Была информация в прессе, что я якобы запросил космическую сумму — это вранье.  Она была намного скромнее.  Пытаемся найти общее решение», — цитирует Фассона «Спорт-Экспресс».

Контракт Фассона с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона.  В текущем сезоне на его счету 33 матча во всех турнирах, 2 гола и 3 результативные передачи.