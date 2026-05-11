Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался о победе москвичей в матче против «Рубина» (2:1).

«Бросилось в глаза, что "Рубин" очень осторожно начал игру. Фактически отдали инициативу. Просматривался низкий блок, схема 5–4–1. Были редкие контратаки в первом и во втором таймах. Наверное, была сделана ставка на то, чтобы отбирать мячи, воспользоваться ошибками "Спартака" и убегать в быстрые ответные атаки.

Даже при счёте 2:0 у гостей рисунок игры почти не изменился. Поэтому "Спартак" и завладел инициативой, плюс быстрый гол. У "красно‑белых" был хороший контроль мяча, высокие скорости. То есть "Спартак" сегодня ещё и бежал. То, чего, может быть, не было в матче с "Крыльями Советов". Домашние игры спартаковцы повеселее проводят.

Такой "Рубин" нужно обыгрывать однозначно. "Спартак" заслужил победу. Гости отдали инициативу в этом матче, но чуть "взорвались" в конце, сразу мяч забили», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

«Спартак» с 51 баллом вернулся на четвертое место в РПЛ, «Рубин» (42) — седьмой.