Хавбек московского «Динамо» Бителло оценил прогресс бело-голубых под руководством Ролана Гусева в весенней части сезона.

«Сейчас команда сейчас более уверена в себе и позитивно настроена. В первой половине сезона был Валерий Карпин, у которого были одни требования, потом пришёл Ролан Гусев, у которого они другие.

Думаю, его стиль больше подошел команде, у него классные отношения со всеми игроками, так что не случайно у нас была серия из побед на старте этого года. Надо так же продолжать в следующем сезоне и становиться сильнее», — цитирует Бителло официальный сайт «Динамо».

После 28 игр динамовцы находятся на восьмой строчке в таблице РПЛ, набрав 39 очков.