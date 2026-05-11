Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал победу своей команды над «Акроном» (3:1) в матче 29-го тура РПЛ.

«Поздравляю ребят, все сделали хорошо и в первом тайме, и во втором тайме. Что с Щетининым? Травму не получил, просто усталость.

Есть ли мотивация на матч с "Зенитом"? Конечно, есть мотивация, тем более против "Зенита". Все футболисты хотят играть, мы будем делать то же самое, что делали сегодня», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

«Ростов» досрочно занял десятое место в РПЛ с 33 набранными очками и избежал стыковых встреч.