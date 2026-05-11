«Ростов» на выезде одержал победу над «Акроном» в матче 29-го тура РПЛ — 3:1.
Голами в составе победителей отметились Кирилл Щетинин (21'), Мохаммад Мохеби (39') и Виктор Мелехин (45+2').
«Акрон» единственный мяч забил не без помощи автогола защитника дончан Умара Сако на 42-й минуте.
Акрон: Беншимол, Gudiev, Nedelcearu, Escoval, Bokoev, Pestryakov, Khosonov, Djakovac, Fernandez, Dmitriev, Boldyrev
Ростов: Yatimov, Langovich, Melekhin, Chistyakov, Sako, Vakhania, Komarov, Shchetinin, Mironov, Suleymanov, Mohebi
«Ростов» набрал 33 очка и закрепился на 10-м месте в РПЛ, «Акрон» с 27 баллами остался на 13-й строчке в турнирной таблице.