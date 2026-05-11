«Ростов» на выезде одержал победу над «Акроном» в матче 29-го тура РПЛ — 3:1.

globallookpress.com

Голами в составе победителей отметились Кирилл Щетинин (21'), Мохаммад Мохеби (39') и Виктор Мелехин (45+2').

«Акрон» единственный мяч забил не без помощи автогола защитника дончан Умара Сако на 42-й минуте.

Результат матча

Акрон:  Беншимол,  Gudiev,  Nedelcearu,  Escoval,  Bokoev,  Pestryakov,  Khosonov,  Djakovac,  Fernandez,  Dmitriev,  Boldyrev
Ростов:  Yatimov,  Langovich,  Melekhin,  Chistyakov,  Sako,  Vakhania,  Komarov,  Shchetinin,  Mironov,  Suleymanov,  Mohebi

«Ростов» набрал 33 очка и закрепился на 10-м месте в РПЛ, «Акрон» с 27 баллами остался на 13-й строчке в турнирной таблице.