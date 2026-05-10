«Бавария» сохраняет интерес к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу, чей контракт с туринским клубом истекает уже следующим летом. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

Душан Влахович globallookpress.com

По информации источника, стороны планируют провести переговоры в последнюю неделю мая. Мюнхенский клуб готов предложить сербскому форварду соглашение сроком на два года — до лета 2028 года. Предполагаемая зарплата игрока может составить около 6 млн евро за сезон.

Влахович стал футболистом «Ювентуса» в январе 2022 года после перехода из «Фиорентины». По данным СМИ, сумма трансфера тогда достигла 85,4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Серии А сербский нападающий провел 17 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.