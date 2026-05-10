Подошли к концу две встречи чемпионата Италии по футболу.

«Кремонезе» на своём поле разгромил «Пизу» со счётом 3:0.

Голы забивали Джейми Варди (31‑я минута), Федерико Бонаццоли (51‑я минута) и Давид Окереке (86‑я минута).

Отметим, что гости заканчивали встречу вдевятером. На 23‑й минуте за две жёлтые карточки был удалён Росен Божинов, а в начале второго тайма — Федерико Лойола.

Несмотря на победу, «Кремонезе» остаётся в зоне вылета с 31 очком. «Пиза» (18 очков) давно лишилась шансов остаться в Серии А.

Результат матча Кремонезе Кремона 3:0 Пиза Пиза 1:0 Джейми Варди 31' 2:0 Федерико Бонаццоли 51' 3:0 Давид Окереке 86' Кремонезе: Эмиль Аудеро, Маттео Бьянкетти, Себастьяно Луперто ( Франческо Фолино 85' ), Джузеппе Пеццелла ( Мортен Торсби 59' ), Томмазо Барбьери, Филиппо Терраччано, Юссеф Мале ( Алессио Дзербин 59' ), Альберто Грасси, Яри Вандепутте ( Давид Окереке 72' ), Джейми Варди ( Антонио Санабрия 72' ), Федерико Бонаццоли Пиза: Адриан Шемпер, Росен Божинов, Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Мехди Лери ( Артуро Калабрези 37' ), Исак Вурал ( Хенрик Мейстер 65' ), Эбенезер Акинсанмиро ( Габриэле Пиччинини 72' ), Идрисса Туре, Стефано Морео ( Самуэле Ангори 37' ), Филип Стоилкович ( Мальте Хойхольт 65' ), Felipe Loyola Жёлтые карточки: Росен Божинов 16' (Пиза), Артуро Калабрези 49' (Пиза), Мальте Хойхольт 89' (Пиза) Красные карточки: Росен Божинов 23' (Пиза), Felipe Loyola 57' (Пиза)

Статистика матча 6 Удары в створ 0 4 Удары мимо 0 77 Владение мячом 23 7 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 10 Фолы 10

В параллельной встрече «Фиорентина» и «Дженоа» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

За два тура до конца чемпионата «Дженоа» с 41 очком идёт на 14‑м месте, а «Фиорентина» (38 очков) — строчкой ниже.