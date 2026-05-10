Подошли к концу две встречи чемпионата Италии по футболу.
«Кремонезе» на своём поле разгромил «Пизу» со счётом 3:0.
Голы забивали Джейми Варди (31‑я минута), Федерико Бонаццоли (51‑я минута) и Давид Окереке (86‑я минута).
Отметим, что гости заканчивали встречу вдевятером. На 23‑й минуте за две жёлтые карточки был удалён Росен Божинов, а в начале второго тайма — Федерико Лойола.
Несмотря на победу, «Кремонезе» остаётся в зоне вылета с 31 очком. «Пиза» (18 очков) давно лишилась шансов остаться в Серии А.
Результат матча
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Маттео Бьянкетти, Себастьяно Луперто (Франческо Фолино 85'), Джузеппе Пеццелла (Мортен Торсби 59'), Томмазо Барбьери, Филиппо Терраччано, Юссеф Мале (Алессио Дзербин 59'), Альберто Грасси, Яри Вандепутте (Давид Окереке 72'), Джейми Варди (Антонио Санабрия 72'), Федерико Бонаццоли
Пиза: Адриан Шемпер, Росен Божинов, Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Мехди Лери (Артуро Калабрези 37'), Исак Вурал (Хенрик Мейстер 65'), Эбенезер Акинсанмиро (Габриэле Пиччинини 72'), Идрисса Туре, Стефано Морео (Самуэле Ангори 37'), Филип Стоилкович (Мальте Хойхольт 65'), Felipe Loyola
Жёлтые карточки: Росен Божинов 16' (Пиза), Артуро Калабрези 49' (Пиза), Мальте Хойхольт 89' (Пиза)
Красные карточки: Росен Божинов 23' (Пиза), Felipe Loyola 57' (Пиза)
В параллельной встрече «Фиорентина» и «Дженоа» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
За два тура до конца чемпионата «Дженоа» с 41 очком идёт на 14‑м месте, а «Фиорентина» (38 очков) — строчкой ниже.