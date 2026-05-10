Заслуженный тренер России Юрий Сёмин считает высказал своё мнение по поводу предстоящего матча 35-го тура Примеры «Барселона» — «Реал».

Юрий Сёмин globallookpress.com

«Вне сомнений, фаворит этого матча "Барселона", потому что "Реал" уже все проиграл, и мотивация не самая лучшая. Различные смены игроков и тренеров не повлияли на положительный результат "сливочных", не получилось то, чего они хотели. "Класико" это, в любом случае, очень интересно, каждый матч, товарищеский или официальный, играет громаднейшую роль.

Думаю, нам стоит ждать интересного футбола, в обеих командах играют мастера высочайшего уровня. Посмотрим, какие будут составы. У "Барселоны" будет дополнительная мотивация стать чемпионом в матче с "Реалом". Для "сливочных" будет дополнительной мотивацией своя честь и эмблема», — сказал Семин «Матч ТВ».

Команды сыграют между собой сегодня, 10 мая, в 22:00 (мск) в столице Каталонии. Сейчас «Барселона» обгоняет «Реал» на 11 очков, для завоевания чемпионского титула ей достаточно взять одно очко.