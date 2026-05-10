В мадридском «Реале» обсуждается возможное изменение системы назначения капитана команды. По информации AS, часть игроков недовольна действующим принципом, согласно которому повязка автоматически передается футболисту с наибольшим стажем в клубе.

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа globallookpress.com

В настоящее время именно старшинство определяет капитана, однако некоторые члены команды предлагают перейти к более гибкой модели. В качестве примера рассматривается система «Барселоны», где учитываются как опыт в клубе, так и результаты внутреннего голосования в раздевалке.

Сообщается, что внутри коллектива уже есть сторонники реформы, поддерживающие пересмотр текущего подхода.

«Реал» 10 мая в матче 35-го тура чемпионата Испании встретится в гостях с «Барселоной». Если каталонский клуб не проиграет, то досрочно завоюет золотые медали.