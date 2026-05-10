В матче 36-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде вырвала победу у «Пармы» со счетом 3:2.
В составе хозяев забитыми мячами отличились Габриэль Стрефецца и Мандела Кейта. За гостей голы на счету Доньелла Малена, который сделал дубль, и Девайна Ренча.
Результат матча
ПармаПарма2:2РомаРим
0:1 Дониелл Мален 22' 1:1 Габриэл Стрефезза 47' 2:1 Мандела Кейта 87' 2:2 Девин Ренс 90+4'
Парма: Дзион Судзуки, Алессандро Чиркати, Лаутаро Валенти, Энрико Дель Прато (Sascha Britschgi 74'), Эмануэле Валери (Франко Карбони 74'), Кристиан Ордоньес, Ханс Николусси Кавилья (Науэль Эстевес 79'), Мандела Кейта, Габриэл Стрефезза (Матео Пельегрино 53'), Mariano Troilo, Nesta Elphege (Понтус Алмквист 79')
Рома: Миле Свилар, Зеки Челик (Девин Ренс 74'), Марио Эрмосо (Даниэле Гиларди 53'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Матиас Соуле (Нейл Эль-Айнауи 58'), Уэсли Франса, Ману Коне (Лоренсо Вентурино 75'), Бриан Кристанте (Никколо Писилли 58'), Дониелл Мален, Пауло Дибала
Жёлтые карточки: Габриэл Стрефезза 48' (Парма), Mariano Troilo 65' (Парма), Sascha Britschgi 76' (Парма)
«Парма» с 42 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Рома» (67) — пятая.