В матче 36-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде вырвала победу у «Пармы» со счетом 3:2.

В составе хозяев забитыми мячами отличились Габриэль Стрефецца и Мандела Кейта. За гостей голы на счету Доньелла Малена, который сделал дубль, и Девайна Ренча.

Результат матча

Парма Парма 2:2 Рома Рим

0:1 Дониелл Мален 22' 1:1 Габриэл Стрефезза 47' 2:1 Мандела Кейта 87' 2:2 Девин Ренс 90+4'

Парма: Дзион Судзуки, Алессандро Чиркати, Лаутаро Валенти, Энрико Дель Прато ( Sascha Britschgi 74' ), Эмануэле Валери ( Франко Карбони 74' ), Кристиан Ордоньес, Ханс Николусси Кавилья ( Науэль Эстевес 79' ), Мандела Кейта, Габриэл Стрефезза ( Матео Пельегрино 53' ), Mariano Troilo, Nesta Elphege ( Понтус Алмквист 79' )

Рома: Миле Свилар, Зеки Челик ( Девин Ренс 74' ), Марио Эрмосо ( Даниэле Гиларди 53' ), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Матиас Соуле ( Нейл Эль-Айнауи 58' ), Уэсли Франса, Ману Коне ( Лоренсо Вентурино 75' ), Бриан Кристанте ( Никколо Писилли 58' ), Дониелл Мален, Пауло Дибала

Жёлтые карточки: Габриэл Стрефезза 48' (Парма), Mariano Troilo 65' (Парма), Sascha Britschgi 76' (Парма)