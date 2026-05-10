В матче 35-го тура испанской Примеры «Овьедо» и «Хетафе» сыграли вничью.

Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав мировую 0:0.

Результат матча

Овьедо Овьедо 0:0 Хетафе Хетафе

Овьедо: Аарон Эскандель, Начо Видаль ( Лукас Аихадо 85' ), Эрик Бейи ( Давид Костас 13' ), Дани Кальво, Хави Лопес, Кваси Сибо, Альберто Рейна, Хессем Хассан ( Рахим Альхассан 58' ), Ильяс Чайра ( Тьяго Борбас 84' ), Федерико Виньяс ( Алекс Форес 85' ), Thiago Fernandez

Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Давид Кордон Манча, Саид Ромеро, Домингуш Дуарте, Абдель Абкар, Хуан Иглесиас, Марио Мартин ( Luis Vasquez 46' ), Мауро Арамбарри, Луис Милья, Мартин Сатриано

Жёлтые карточки: Федерико Виньяс 14', Давид Костас 73' — Абдель Абкар 69'

Красные карточки: Хави Лопес 54' (Овьедо), Кваси Сибо 78' (Овьедо)