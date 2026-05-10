В матче 35-го тура испанской Примеры «Овьедо» и «Хетафе» сыграли вничью.
ОвьедоОвьедо0:0ХетафеХетафе
Овьедо: Аарон Эскандель, Начо Видаль (Лукас Аихадо 85'), Эрик Бейи (Давид Костас 13'), Дани Кальво, Хави Лопес, Кваси Сибо, Альберто Рейна, Хессем Хассан (Рахим Альхассан 58'), Ильяс Чайра (Тьяго Борбас 84'), Федерико Виньяс (Алекс Форес 85'), Thiago Fernandez
Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Давид Кордон Манча, Саид Ромеро, Домингуш Дуарте, Абдель Абкар, Хуан Иглесиас, Марио Мартин (Luis Vasquez 46'), Мауро Арамбарри, Луис Милья, Мартин Сатриано
Жёлтые карточки: Федерико Виньяс 14', Давид Костас 73' — Абдель Абкар 69'
Красные карточки: Хави Лопес 54' (Овьедо), Кваси Сибо 78' (Овьедо)
«Овьедо» с 29 очками занимает последнее место в турнирной таблице испанской Примеры, «Хетафе» набрал 45 баллов и идет седьмым.