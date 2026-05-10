Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин считает, что его команда имела все шансы отобрать очки у «Зенита» в 29‑м туре РПЛ, но ей немного не хватило сил на концовку.

Игорь Осинькин globallookpress.com

«Мы могли не проиграть. Играли достаточно хорошо, учитывая уровень соперников и возможности для подготовки к матчу. Наверное, на концовку не хватило сил. Матч прошёл с преимуществом "Зенита", но мы тоже достаточно много создавали моментов, особенно в первом тайме. Дальше нам нужно только смотреть, как играют наши соперники, молиться, чтобы в следующем матче что‑то зависело от нас», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» уступил в Санкт‑Петербурге со счётом 1:2, пропустив второй мяч от Александра Ерохина на 83‑й минуте. В 30‑м туре южане примут «Ахмат». Сейчас у команды 21 очко, и она идёт на последнем месте.