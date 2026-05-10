Руководство мадридского «Реала» определило восстановление порядка, дисциплины и внутренней стабильности в команде как ключевую задачу для будущего главного тренера, сообщает AS.

Жозе Моуринью globallookpress.com

По данным источника, в клубе считают, что в течение сезона команда столкнулась с потерей структурности, снижением уровня дисциплины и ухудшением атмосферы внутри коллектива. Решение этих проблем станет приоритетом для нового наставника, который должен возглавить команду перед стартом следующего сезона.

Главным претендентом на пост называется Жозе Моуринью, в настоящее время работающий в «Бенфике». Отмечается, что португальский специалист готов принять предложение и взять на себя задачу по стабилизации ситуации в клубе.

Также сообщается, что «Реал» планирует усиление состава, однако в руководстве считают, что первоочередной проблемой остаются внутренние конфликты и утечки информации из раздевалки, а не трансферная активность.

Ранее появлялась информация о конфликте между Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени на тренировке, после которого клуб якобы принял дисциплинарные меры в отношении игроков.