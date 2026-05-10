В матче 29-го тура российского чемпионата «Локомотив» в родных стенах переиграл «Балтику» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Александр Руденко на 4-й минуте.
Отметим, что балтийцы с 12-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Кевина Андраде, а на 66-й минуте Илья Петров не смог реализовать пенальти.
Локомотив: Лукас Фассон, Mitryushkin, Silyanov, Morozov, Pogostnov, Prutsev, Karpukas, Vera, Bakaev, Vorobyev, Rudenko
Балтика: Андерсон, Илья Петров, Максим Петров, Lyubakov, Andrade, Gassama, Varatynov, Mendel, Beveev, Yenne, Derik Lacerda
«Локомотив» с 53 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» с 46 баллами идет пятой.