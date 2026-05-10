В матче 29-го тура российского чемпионата «Локомотив» в родных стенах переиграл «Балтику» со счетом 1:0.

«Локомотив» — «Балтика»
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Александр Руденко на 4-й минуте.

Отметим, что балтийцы с 12-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Кевина Андраде, а на 66-й минуте Илья Петров не смог реализовать пенальти.

Результат матча

ЛокомотивМоскваЛокомотив1:0БалтикаБалтикаКалининград
Локомотив:  Лукас Фассон,  Mitryushkin,  Silyanov,  Morozov,  Pogostnov,  Prutsev,  Karpukas,  Vera,  Bakaev,  Vorobyev,  Rudenko
Балтика:  Андерсон,  Илья Петров,  Максим Петров,  Lyubakov,  Andrade,  Gassama,  Varatynov,  Mendel,  Beveev,  Yenne,  Derik Lacerda

«Локомотив» с 53 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» с 46 баллами идет пятой.