По итогам голосования болельщиков и экспертов лучшим игроком московского ЦСКА в апреле стал центральный защитник Кирилл Данилов, сообщает сайт армейцев.

Кирилл Данилов globallookpress.com

За 18‑летнего футболиста отдали свои голоса 9 650 человек в ВК и в Telegram‑канале. Вторым с большим отставанием стал Данил Круговой (2 732 голоса).

Данилов только в весенней части чемпионата стал футболистом основного состава. Всего в апреле он провёл 5 матчей в чемпионате России и одну игру в Кубке страны, во всех из них выходя в стартовом составе.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сейчас в € 750 тыс.